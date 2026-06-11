Keine neun Minuten hat es gedauert, da hat die Fußball-WM ihren ersten Treffer. Ein Mexikaner versetzt seine Landsleute in Ekstase. Die erste Rote Karte gibt es für den Gegner.

Mexiko-Stadt (dpa) - Der Mexikaner Julian Quinones hat das erste Tor der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 geschossen. Der 29 Jahre alte Angreifer brachte den WM-Gastgeber im Eröffnungsspiel gegen Südafrika im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt bereits in der neunten Minute in Führung. Der Angreifer vom saudischen Club Al-Qadsiah war nach einem leichtfertigen Ballverlust der Südafrikaner am Strafraum mit einem Flachschuss erfolgreich.

Die Südafrikaner mussten fast die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl agieren. Defensivspieler Yaya Sithole sah wegen einer Notbremse gegen den Mexikaner Brian Gutierrez in der 50. Minute die erste Rote Karte des Turniers.