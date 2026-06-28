Messi glänzt mit sechs Toren – doch profitiert Argentinien auch von einem machbaren Turnierbaum? Welche Gegner warten und was die Datenanalyse dazu sagt.

Berlin (dpa) – Superstar Lionel Messi und Argentinien haben in der K.-o.-Runde der Fußball-WM auf dem Papier einen vorteilhaften Pfad zur Titelverteidigung erwischt. Das Team um den 39-Jährigen, der beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko bereits sechs Tore erzielt hat, trifft im Sechzehntelfinale auf Kap Verde. Der kleine Inselstaat rang bei diesem Turnier zwar bereits Europameister Spanien ein Remis ab, ist aber nur 64. der FIFA-Weltrangliste und krasser Außenseiter.

Neben den erstaunlichen Leistungen von Messi haben die Südamerikaner auch den Turnierbaum auf ihrer Seite. Im möglichen Achtelfinale bekämen es die Argentinier, die die Rangliste anführen, dann mit Australien (28.) oder Ägypten (26.) zu tun. Zum Vergleich: Das DFB-Team (12.) könnte hier schon auf Vizeweltmeister Frankreich (2.) treffen, Spanien (3.) auf Portugal (8.).

Wiedersehen mit Frankreich im Finale?

Auch in der Runde der letzten acht Teams würde die Albiceleste den großen Mitfavoriten aus dem Weg gehen: Die Schweiz (16.), Algerien (29.), Kolumbien (11.) und Ghana (65.) sind die potenziellen Kontrahenten. Erst im Halbfinale könnten auf Argentinien mit Brasilien (5.) und England (4.) Schwergewichte warten. Im Finale ist dann eine Neuauflage des Endspiels von 2022 gegen Frankreich möglich.

Auch Berechnungen des Daten-Dienstleisters Opta sehen die Chancen dafür gut. Argentinien hat mit 30 Prozent die höchste Wahrscheinlichkeit ins Endspiel zu kommen. Die Franzosen liegen mit 28 Prozent direkt dahinter. Die Équipe Tricolore ist demnach Topfavorit auf den Titel.