Vor dem wichtigen WM-Spiel gegen Co-Gastgeber Mexiko sorgt eine Drohne im Trainingscamp von Südkorea für Wirbel. Doch damit nicht genug. Es herrscht auch sonst dicke Luft.

Zapopan (dpa) - Möglicher Spionagevorfall und ein Boykott nach einem geleakten Video: Die Vorbereitung von Südkoreas Nationalmannschaft auf die WM-Partie gegen Mitgastgeber Mexiko läuft alles andere als geplant. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll das nicht öffentliche Training des Teams in Zapopan mit Hilfe einer Drohne ausgekundschaftet worden sein.

Diese sei am Dienstag zu Beginn des Trainings gesichtet worden, als sich die Spieler um ihren Star Heung-Min Son in Zapopan aufwärmten. Ein mexikanischer Militärangehöriger, der im Basiscamp der Mannschaft stationiert ist und für die Störung von Drohnen zuständig ist, habe das Flugobjekt abgewehrt.

Lästerei über Superstar Heung-Min Son löst Bestürzung aus

Es dürfte die ohnehin angespannte Stimmung im WM-Camp aber nicht beruhigt haben. Medienberichten zufolge soll ein Mitglied des Medienteams der Südkoreaner sogar zurückgetreten sein. Ein geleaktes Video soll Auslöser für den Zoff zwischen der südkoreanischen Delegation und Medienvertretern aus Südkorea gewesen sein. Darin sollen sich Reporter über die verkürzte Wehrdienst-Zeit von Superstar Heung-Min Son lustig gemacht haben.

Daraufhin sollten Medientermine wieder abgesagt worden und es zu einer Krisensitzung gekommen sein. Der Verband sprach von «unangemessenen Äußerungen», die innerhalb der Mannschaft «große Bestürzung und Enttäuschung» ausgelöst hätten. Heung-Min Son war vom 21-monatigen Wehrdienst befreit worden und hatte stattdessen eine dreiwöchige Ausbildung absolviert.

Verband informiert FIFA

Im Fall der Drohne konnten die mutmaßlichen Täter diese wieder einsammeln und fliehen, hieß es in Berichten. Der Fußballverband Südkoreas habe die FIFA über den Vorfall informiert.

Südkorea war mit einem 2:1 gegen Tschechien in die WM gestartet und trifft nun im Spitzenspiel der Gruppe A am Freitag (3.00 Uhr, MagentaTV) in Guadalajara auf Mexiko. Der Co-Gastgeber der WM hatte zuvor sein Auftaktspiel mit 2:0 gegen Südafrika gewonnen.