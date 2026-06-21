Kylian Mbappé ist von der Kultur in den USA begeistert. Ob er irgendwann auch auf Clubebene dort aufläuft? David Beckham habe auch schon gefragt, verrät Frankreichs Superstar.

Philadelphia (dpa) – Frankreichs Topstürmer Kylian Mbappé kann sich in der Zukunft offenbar einen Wechsel nach Nordamerika vorstellen. Ob er irgendwann in der Major League Soccer spielen werde? «Ich weiß es nicht. Vielleicht eines Tages», sagte der 27-Jährige bei einer Pressekonferenz der Équipe Tricolore.

David Beckham habe ihn schon mehrfach danach gefragt, verriet Mbappé. Der ehemalige englische Fußballprofi gehört zu den Besitzern des US-Clubs Inter Miami, für den auch der argentinische Weltstar Lionel Messi spielt.

Er möge auf jeden Fall die Kultur hier, sagte Mbappé vor der zweiten WM-Gruppenpartie der Franzosen am Montag (23.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Philadelphia gegen den Irak. Hier seien den Ambitionen keine Grenzen gesetzt.

Jubiläumsspiel für Les Bleus steht an

Mbappé besitzt beim spanischen Topclub Real Madrid noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Er gehört zu den populärsten Fußballern der Gegenwart. Gegen den Irak steht er bereits vor seinem 100. Länderspiel für Les Bleus.

Nach seinem Doppelpack beim Auftaktsieg gegen Senegal (3:1) jagt Mbappé beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko auch den WM-Torrekord. Derzeit liegen Messi und der frühere deutsche Nationalspieler Miroslav Klose mit jeweils 16 Treffern gemeinsam an der Spitze, Mbappé steht bei 14 Toren. Den WM-Titel zu holen wäre ihm aber wichtiger, erklärte der Offensivmann ein weiteres Mal.