Das ägyptische WM-Team sorgt für eine riesige Euphorie in der Heimat. Der Superstar trifft abgezockt, weint herzzerreißend - und fiebert dem Kräftemessen mit dem Weltmeister und Lionel Messi entgegen.

Dallas (dpa) – Mohamed Salah tanzte auf den Schultern eines Mitspielers zu arabischen Rhythmen und schenkte den euphorisierten Fans ein glückseliges Lächeln. Der als ägyptischer «König» gefeierte Fußballstar bekam bei der Straßen-Party in Dallas nach dem historischen Achtelfinal-Einzug bei der WM eine leise Ahnung davon, was sich in seiner Heimat abspielt. Und nicht nur da, sondern in der gesamten arabischen Welt.

Es sei «einer der besten Tage» seines Lebens, sagte Salah mit Tränen in den Augen unmittelbar nach Ägyptens dramatischem 4:2-Sieg im Elfmeterschießen gegen Australien: «Ich habe den Spielern vor dem Spiel gesagt: Das ist die größte Bühne, genießt es einfach. Lasst euch vom Druck nicht beeindrucken.»

Der langjährige Liverpooler Torjäger, der seit dem 1. Juli vereinslos ist, lebte es vor. Obwohl er wegen einer Oberschenkelzerrung nicht komplett fit war, ging er in der Verlängerung voran und traf im Nervenspiel vom Punkt – mit einem sogenannten Panenka-Elfmeter. «Wenn es jemand so macht, dann ich», sagte der 34-Jährige lächelnd.

«Das ist etwas für die Geschichtsbücher»

Welchen der vielen Superstars er für seinen «letzten Tanz» bei einer WM auserwählen würde, wurde Salah dann gefragt. «Messi», antwortete er ohne zu zögern. Und das Duell der beiden Altstars, die die Auswahlmannschaften ihrer Länder seit vielen Jahren prägen, ist nach dem mühsamen 3:2 Argentiniens nach Verlängerung gegen Kap Verde perfekt. Für den Verlierer am kommenden Dienstag in Atlanta könnte es das letzte WM-Spiel der Karriere sein.

Doch so weit dachte kaum ein Ägypter im Feierrausch über den ersten Sieg in einem WM-K.-o.-Spiel. Bis in die frühen Morgenstunden zog sich die Party im nordafrikanischen Land, in Kairo gab es einen großen Autokorso. Videos von mehreren Hochzeiten, bei denen Braut und Bräutigam während des Elfmeterschießens auf eine Leinwand starrten, statt zu tanzen, gingen im Internet viral.

Auch in anderen arabischen Ländern machte sich Stolz breit: In Dubai erleuchtete der Burdsch Chalifa abends in den ägyptischen Nationalfarben.

Präsident: Sieg eine «historische Errungenschaft»

«Die Kinder, die diese Nacht erlebt haben, werden sich nicht nur ans Ergebnis erinnern, sondern an das Gefühl», schrieb die Zeitung «Youm7»: «Sie werden sich erinnern, dass Träume wahr werden können und dass man mit Ausdauer jeden besiegen kann.» Das wäre ganz im Sinne von Salah. «Ich habe das Gefühl», sagte er, «dass jemand eine wunderschöne Geschichte für das ägyptische Volk schreibt».

Ägyptens Sieg sei eine «historische Errungenschaft», ließ Präsident Abdel Fattah al-Sisi verlauten. Und auch Trainer Hossam Hassan sparte nicht mit Pathos: «Das ist etwas für die Geschichtsbücher. Das ist für Afrika, für die arabischen Länder. Wir haben alle repräsentiert.»

Wirbel um palästinensische Flagge

Hassan sorgte für Wirbel, als er nach dem Abpfiff mit einer palästinensischen Flagge auf dem WM-Rasen feierte, wie Social-Media-Videos zeigen. «Möge Gott unsere palästinensischen Brüder und Schwestern beschützen», sagte der 59-jährige Hassan in der Pressekonferenz. Auch im vom Krieg gebeutelten Gazastreifen wurde Ägyptens Weiterkommen gefeiert.