Nach Auftaktniederlagen brauchen beide Teams dringend einen Sieg. Warum für Tschechien nicht das Geschlecht, sondern die Leistung der Unparteiischen im Fokus steht.

Atlanta (dpa) – Tschechiens Stürmer Ladislav Krejci will eine Geschlechter-Debatte vor dem zweiten WM-Spiel gar nicht erst aufkommen lassen. «Ich habe keine Erfahrung mit Schiedsrichterinnen, aber das ist überhaupt kein Thema. Die Leistung ist wichtig, nicht das Geschlecht», sagte der Innenverteidiger vor dem Spiel gegen Südafrika am Donnerstag (18.00 Uhr/MagentaTV) in Atlanta.

Das für beide Teams nach den Auftaktniederlagen wichtige Spiel wird von der US-Amerikanerin Tori Penso geleitet. Die 39-Jährige ist die zweite Frau in der Geschichte, die bei einem Spiel der Männer-WM zum Einsatz kommt. Vor vier Jahren in Katar pfiff die Französin Stephanie Frappart die Begegnung von Deutschland gegen Costa Rica. «Ich wünsche ihr ein erfolgreiches Spiel», sagte Krejci.

Nicht nervös, nur angespannt

Penso ist die große Bühne gewohnt. Vor zwei Jahren leitete sie das WM-Finale der Frauen zwischen Spanien und England. Im vergangenen Sommer war sie bei der Club-WM im Einsatz, leitete das Spiel von Borussia Dortmund gegen Ulsan aus Südkorea.

Tschechien muss nach dem 1:2 gegen Südkorea ebenso gewinnen wie Südafrika nach dem 0:2 gegen Co-Gastgeber Mexiko. «Ich bin nicht nervös», sagte Trainer Miroslav Koubek. «Es ist eine gesunde Anspannung, mehr nicht. Ich werde nicht unter dem Druck zerbrechen.» Man sei in derselben Situation wie der Gegner: «Wir sind punktlos, das macht es kompliziert. Deshalb müssen wir gewinnen.»