Kommt es zur überraschenden Rückkehr von Neuer ins WM-Tor? Nach Kahn äußert auch Lehmann Zweifel an Nagelsmanns Umgang mit der Torwartfrage.

Berlin (dpa) – Nach Oliver Kahn hat sich auch dessen einstiger Erzrivale Jens Lehmann kritisch über eine mögliche WM-Nominierung von Manuel Neuer geäußert. «Julian Nagelsmann hatte sich zuletzt offen für Oliver Baumann als Nummer 1 ausgesprochen. Wenn es tatsächlich stimmt, dass Manuel Neuer nun im WM-Tor stehen würde, wäre das ein Vertrauensbruch», sagte Lehmann zu «Bild».

Für den 56-Jährigen ist die Thematik weit umfassender, sollte es zu einem Comeback des 2024 zurückgetretenen Neuers kommen. «Auch andere Spieler würden sich Gedanken machen: Kann ich den Aussagen des Bundestrainers glauben?», meinte Lehmann. Er selbst stand vor der Heim-WM 2006 in einem offenen Zweikampf gegen Kahn, wurde am Ende vom damaligen Bundestrainer Jürgen Klinsmann zur Nummer eins ernannt.

Lehmann betonte, dass ein Torwart einen Konkurrenzkampf aushalten müsse. «Aber er braucht – wie jeder andere Spieler – Klarheit. Ich muss mich auf den Trainer verlassen können», sagte der 61-malige Nationalspieler.

Hält Neuers Wade?

Kahn hatte am Sonntag im «Doppelpass» bei Sport1 ebenfalls den Bundestrainer kritisiert: «Wenn sich Julian jetzt auf einmal Gedanken macht, auf einmal schnell einen Torwarttausch vorzunehmen, dann ist das natürlich schon abenteuerlich.»

Bislang galt Oliver Baumann nach der langwierigen Verletzung von Marc-André ter Stegen als Nummer eins für die WM. Vier Wochen vor dem Auftaktspiel der Nationalmannschaft in Houston gegen Curaçao bahnt sich aber eine spektakuläre Rolle rückwärts an, wenngleich Nagelsmann die Frage im ZDF-«Sportstudio» unbeantwortet ließ.

Der TV-Sender Sky hatte Neuers Rückkehr bereits als fix vermeldet, sofern in den kommenden Tagen nichts Außergewöhnliches passiere und sich der Weltmeister von 2014 beim 5:1 gegen den 1. FC Köln nicht schwerer an der Wade verletzt habe. Der FC Bayern sprach nach einer Untersuchung von muskulären Problemen und dass Neuer «vorerst kürzertreten» müsse.