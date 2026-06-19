Südafrikas Trainer Hugo Broos hat viele Stadien in der Welt gesehen. Die moderne Arena in Atlanta findet er überhaupt nicht gut. Warum das Stadion laut Broos nicht zum Fußball passt.

Atlanta (dpa) – Südafrikas Trainer Hugo Broos kann mit dem futuristischen WM-Stadion von Atlanta nichts anfangen. «Wenn ich ehrlich sein darf: Das ist kein Fußballstadion», sagte der Belgier. «Es ist fantastisch, aber nur der Rasen ist Fußball. Der ganze Rest nicht. Es ist eine Halle. Ich fühle die Atmosphäre nicht.»

Das Stadion verfügt über ein bewegliches Dach, das während der WM geschlossen bleibt. Grund dafür ist das Klima im US-Bundesstaat Georgia, das im Sommer von hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und starken Regenfällen geprägt ist. Durch ein konstant geschlossenes Dach soll die Temperatur in dem Stadion besser kontrolliert sowie der Zustand des Rasens erhalten werden.

Vergleich mit Aztekenstadion

Broos betonte, das Stadion sei «für Fans fantastisch, weil sie alles sehen.» Er selbst bevorzuge klassische Stadien. «Wenn ich das mit dem Aztekenstadion vergleiche – das ist ein Stadion», sagte der 74-Jährige. In der legendären Arena in Mexiko-Stadt hatte Südafrika das Eröffnungsspiel gegen Co-Gastgeber Mexiko verloren.

Die Stimmung im fast 70.000 Fans fassenden Stadion ist nicht mit der europäischen Atmosphäre vergleichbar. Während des Spiels ist es oft ruhig, Unterhaltungen sind problemlos möglich. Lediglich bei Toren oder großen Chancen wird es etwas lauter.