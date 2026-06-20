Ismaël Koné sieht seine Mitspieler nach seinem erlittenen Beinbruch wieder. Die kanadische Fußball-Nationalmannschaft begrüßt den 24-Jährigen wie einen Helden.

Vancouver (dpa) – Nach dem WM-Verletzungsdrama um Ismaël Koné ist der kanadische Mittelfeldspieler von seiner Mannschaft wie ein Held empfangen worden. Der 24-Jährige kehrte unter Applaus seiner Teamkollegen aus dem Krankenhaus zurück, wie in einem Video auf den Kanälen des kanadischen Fußball-Nationalteams in den sozialen Medien zu sehen ist. Zudem feierte die Mannschaft den Profi vom italienischen Club US Sassuolo Calcio mit «Ismaël»-Rufen.





Koné hatte beim furiosen 6:0-Sieg des Co-Gastgebers der Weltmeisterschaft gegen Katar in Vancouver einen Beinbruch erlitten. Er wurde bereits operiert und steht dem Team im weiteren Turnierverlauf nicht mehr zur Verfügung.