Virgil van Dijk ist etwas in die Jahre gekommen und hat keine starke Saison beim FC Liverpool hinter sich. Dennoch soll er die Niederlande bei der WM anführen - sein Trainer glaubt fest an ihn.

Arlington (dpa) – Fußball-Nationaltrainer Ronald Koeman hat vor dem WM-Auftaktspiel der Niederlande die Bedeutung von Kapitän Virgil van Dijk herausgestellt. «Natürlich ist er ein wichtiger Spieler. Als Trainer wünscht man sich immer einen Kapitän, der eine wichtige Figur auf und neben dem Platz ist», sagte der 63-Jährige einen Tag vor dem Duell mit Japan im Dallas-Stadion am Sonntag (22 Uhr MESZ/Magenta TV).

Der 34-jährige van Dijk ist als Abwehrchef von Oranje gesetzt, obwohl er beim FC Liverpool keine sehr gute Saison gespielt hat. «Wenn er auf dem Platz steht, ist er ein großartiger Verteidiger», sagte der Bondscoach: «Abseits des Feldes hat er eine starke Persönlichkeit. Er hält die großartige Atmosphäre in der Gruppe aufrecht. Wir sind sehr glücklich, dass wir in haben.»

Verbruggen steht im Tor, Flekken als Ersatz

Angesichts des fortgeschrittenen Alters seines Führungsspielers mutmaßte Koeman, dass es «sehr wahrscheinlich seine letzte WM» sein werde. «Also hoffen wir, dass es für ihn ein unvergessenes Erlebnis wird.»

Koeman verriet zudem, dass der zuletzt angeschlagene Stammtorhüter Bart Verbruggen fit ist und im Tor starten wird. Bundesligaprofi Mark Flekken von Bayer Leverkusen wird sein erster Vertreter sein.