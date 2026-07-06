Jürgen Klopp kritisiert scharf die angebliche Einflussnahme von Donald Trump und Gianni Infantino auf eine WM-Entscheidung. Sein Vorwurf: «Das ist unser Spiel, nicht deren Spiel.»

Seattle (dpa) – Der womöglich künftige Bundestrainer Jürgen Klopp ist nach Berichten über eine angebliche Einflussnahme von US-Präsident Donald Trump vor dem WM-Achtelfinale der USA gegen Belgien außer sich. «Das ist unser Spiel, nicht deren Spiel», sagte Klopp als MagentaTV-Experte.

Der Fußball-Weltverband FIFA hatte die Rot-Sperre von US-Torjäger Folarin Balogun aufgehoben. Der 25-Jährige hatte im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina die Rote Karte gesehen, nachdem er unabsichtlich auf dem Knöchel seines Gegners Tarik Muharemovic gelandet war. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Trump bei FIFA-Boss Gianni Infantino angerufen und Druck ausgeübt haben, die Sperre zu überprüfen.

Klopp: «Das stellt alles infrage»

«Wenn das wirklich Trump und Infantino miteinander ausgemacht haben, das ist verrückt. Das stellt alles infrage», sagte Klopp weiter und meinte: «Diese beiden Menschen, die beide keine Ahnung von Fußball haben, sollten gar nichts damit zu tun haben.»

Auch inhaltlich kann Klopp, der zurzeit mit dem DFB darüber verhandelt, neuer Bundestrainer zu werden, das Aufheben der Sperre nicht nachvollziehen. «Da gibt es gar keine zwei Meinungen. Das ist eine Rote Karte. So leid uns das tut, weil der Balogun das nicht will. Das sind die Regeln», sagte Klopp.

Der 59-Jährige erinnerte daran, dass die Entscheidung selbst dann schwierig sei, wenn man die Rote Karte als falsch einordnen würde: «Unser Spiel, da leiden wir alle unter Fehlentscheidungen. Trotzdem lernen wir im Laufe des Lebens damit zu leben. Das ist einfach eine Tatsachenentscheidung.»