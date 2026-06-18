Kurz vor dem Spitzenspiel gegen Mexiko taucht plötzlich eine Drohne über Südkoreas Trainingsplatz auf. Warum der Trainer trotzdem entspannt bleibt.

Zapopan (dpa) – Ein möglicher Spionagefall im Training von WM-Teilnehmer Südkorea ist gerade noch so verhindert worden. «Das Timing war hier sehr wichtig», sagte Trainer Myung-bo Hong vor dem Spiel gegen Co-Gastgeber Mexiko. «Während unseres Trainings war plötzlich eine Drohne am Himmel. Glücklicherweise wurde sie kurz vor unserem Taktik-Block entdeckt. Das war der wichtigste Teil des Trainings. Es wird also keinen Einfluss haben.»

Das Training im mexikanischen Zapopan war nicht öffentlich. Ein mexikanischer Militärangehöriger, der im Basiscamp der Mannschaft stationiert ist und für die Störung von Drohnen zuständig ist, habe das Flugobjekt zum Absturz gebracht.

Verband informiert FIFA

Medienberichten zufolge konnten die mutmaßlichen Täter die Drohne wieder einsammeln und fliehen. Der Fußballverband Südkoreas habe die FIFA über den Vorfall informiert.

Südkorea war mit einem 2:1 gegen Tschechien in die WM gestartet und trifft nun im Spitzenspiel der Gruppe A am Freitag (3.00 Uhr/MagentaTV) in Guadalajara auf Mexiko. Der Co-Gastgeber der WM hatte zuvor sein Auftaktspiel mit 2:0 gegen Südafrika gewonnen.