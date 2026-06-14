Gegen die Schweiz ist Katar krasser Außenseiter - und schafft doch geschichtsträchtiges. Im nächsten Spiel soll nun ein weiterer Meilenstein folgen.

Santa Clara (dpa) – Jubelfoto vor der Fankurve, glückliche Gesichter in der Interviewzone: Die Fußballer Katars feierten das historische WM-Remis gegen die Schweiz wie einen Sieg. Erstmals überhaupt in seiner Geschichte holte das Emirat beim 1:1 einen Punkt bei einer Weltmeisterschafts-Endrunde. Der Ausgleich durch Boualem Khoukhi tief in der Nachspielzeit ließ Spieler, Verantwortliche und Fans jubeln.

«Wir sind sehr stolz auf uns», sagte Stürmer Akram Afif und ergänzte mit einem Lächeln: «Hoffentlich können wir im nächsten Spiel drei Punkte holen.» In der Nacht von Donnerstag auf Freitag geht es gegen Co-Gastgeber Kanada. Der letzte Gruppengegner ist Bosnien-Herzegowina.

Der Plan geht auf

Gegen die hochfavorisierten Schweizer konzentrierte sich die Mannschaft des spanischen Trainers Julen Lopetegui fast ausschließlich auf die Defensive. Weil Katar aber nur den Elfmeter-Gegentreffer von Breel Embolo zuließ, war bis zum Schluss alles möglich. «Sie hatten mehr Erfahrung als wir. Wir hatten das Ziel, das Spiel lange offen zu halten, sodass wir dann vielleicht am Ende treffen können. So ist es gekommen», sagte Afif.

Katar ist erst zum zweiten Mal bei einer WM-Endrunde dabei. 2022 in der Heimat schieden die Araber ohne Punkt nach der Vorrunde aus.