Die WM-Partie gegen Weltmeister Argentinien ist das wichtigste Spiel in der Fußball-Geschichte Kap Verdes. Sogar der Staatspräsident hat sich mit einer besonderen Idee eingeschaltet.

Miami (dpa) – Auch der Staatspräsident von Kap Verde freut sich auf das WM-Spiel seines Teams gegen Weltmeister Argentinien. In einem Interview des argentinischen Senders Radio Mitre bestätigte José Maria Neves, dem gegnerischen Superstar ein Trikot Kap Verdes mit dem Namen «Messi» und der Rückennummer 10 zukommen zu lassen. «Es ist eine große Ehre, gegen Lionel Messi und die argentinische Nationalmannschaft anzutreten», sagte der Staatsmann.

Kap Verdes Trainer Bubista vermittelte vor dem WM-Sechzehntelfinale in Miami (Samstag, 0.00 Uhr MESZ/Magenta TV) etwas mehr Wettkampfgeist. «Wir wissen, dass er einer der besten Spieler der Welt ist. Aber wir spielen gegen ein ganzes Team und nicht nur gegen ihn», sagt er über Messi.

Kap Verde ist die große Überraschung dieser Fußball-WM, weil der kleine Inselstaat die Vorrundenspiele gegen Spanien (0:0), Uruguay (2:2) und Saudi-Arabien (0:0) ungeschlagen überstanden hat.

Auch vor dem Argentinien-Spiel versprach der Trainer: «Wir werden mutig spielen und um das Erreichen der nächsten Runde kämpfen», sagte Bubista. «Die Spieler sollen das Spiel genießen, aber sie sollen konzentriert bleiben und alles für das Weiterkommen tun. Wir wissen, dass das nicht einfach wird. Aber wir müssen mutig sein und dürfen keine Angst haben.»