Für Harry Kane wird es auch bei seiner dritten WM-Teilnahme nichts mit dem ersehnten Titelgewinn. Im Moment der Enttäuschung spricht er darüber, ob er 2030 noch einmal dabei sein will.

Atlanta (dpa) – Stürmerstar Harry Kane hat offen gelassen, ob er in vier Jahren einen weiteren Anlauf auf den WM-Titel mit dem englischen Fußball-Nationalteam starten will. Es sei zu früh, um darüber zu sprechen, sagte der Profi des FC Bayern München nach dem 1:2 gegen Argentinien im WM-Halbfinale. Er betrachte die Situation Jahr für Jahr und schaue, wie er sich fühle. Er spiele stets mit Stolz und Freude für das Nationalteam.

Kane verwies darauf, dass er in diesem Sommer 33 Jahre alt werde. Gleichzeitig erwähnte er allerdings auch Lionel Messi, der auch mit 39 Jahren für Argentinien noch auf dem höchsten Niveau spiele. «Ich will mir keine Grenzen setzen», betonte Kane in Atlanta. «Ich werde mich um die Situation kümmern, sobald sie auftritt. Aber im Moment geht es erst einmal darum, diese schwere Niederlage zu verarbeiten.»

Sechs Treffer im Turnier

Für Kane endet auch seine dritte WM-Teilnahme nicht mit dem ersehnten Titelgewinn. In den vorigen Partien des Turniers in Kanada, Mexiko und den USA hatte der Kapitän insgesamt sechs Treffer erzielt. Gegen Argentinien blieb er jedoch auch hinter den Erwartungen zurück. Für England geht es am Samstag (23.00 Uhr/MESZ) gegen Frankreich noch um Platz drei.