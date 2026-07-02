Lionel Scaloni führte die argentinische Nationalmannschaft zu einem WM-Titel und zwei Siegen bei der Copa América. Jetzt steht der Trainer gegen Kap Verde vor einem Jubiläumsspiel.

Miami (dpa) – Weltmeister Lionel Scaloni wird beim WM-Sechzehntelfinale gegen Kap Verde sein 100. Spiel als Trainer der argentinischen Nationalmannschaft bestreiten. 2018 zunächst als Übergangslösung eingestellt, führte der 48-Jährige das Team von Lionel Messi seitdem zum WM-Titel 2022 sowie zwei Triumphen bei der Copa America 2021 und 2024.

Sein Spieler Rodrigo De Paul gehört zu den Spielern, die bei jedem Titelgewinn mit Scaloni dabei waren. Entsprechend sprach der 32-Jährige bei der Pressekonferenz zu dem Kap-Verde-Spiel (Samstag, 0.00 Uhr MESZ/Magenta TV) in den höchsten Tönen über seinen Coach.

De Paul schwärmt von seinem Trainer

«Das Wichtigste ist: Wir sind nicht nur Fußballspieler. Wir sind Menschen, die Fußball spielen. Denn hinter jedem Fußballer steht eine Person, die mit vielen Emotionen umzugehen hat – von Glück bis Enttäuschung», sagte De Paul. «Wenn jemand wie unser Trainer das erkennt, dann fühlst du dich an einem sichereren und angenehmeren Ort. Dann fällt es dir leichter, all deine Stärken und positiven Eigenschaften einzubringen.»

In den bisherigen 99 Spielen als Nationaltrainer holte Scaloni 72 Siege, 18 Unentschieden und kassierte nur neun Niederlagen. Selbst wollte der frühere Profi von Lazio Rom und Deportivo La Coruna lieber über den Überraschungs-Gegner Kap Verde und nicht über sein eigenes Jubiläum sprechen. «Sie haben kein Spiel verloren. Gegen Saudi-Arabien hätten sie gewinnen müssen. Gegen Spanien und Uruguay haben sie sehr gut verteidigt. Wir müssen sie respektieren – und das tun wir auch», meinte Scaloni.