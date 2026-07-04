Auf Spielmacher Lucas Paqueta muss der Rekordweltmeister im Achtelfinale verzichten. Dafür könnte ein anderer Offensivmann wieder helfen - zumindest kurzzeitig.

East Rutherford (dpa) – Brasiliens angeschlagener Offensivstar Raphinha steht bei der Fußball-WM vor dem Comeback. Der 29-Jährige vom FC Barcelona mache «sehr gute Fortschritte», sagte Trainer Carlo Ancelotti vor dem Achtelfinale gegen Norwegen am Sonntag (22.00 Uhr/MagentaTV) in East Rutherford. Er sei «zwar noch nicht bei hundert Prozent, könnte aber auf der Bank sitzen und ein paar Minuten spielen», so der Coach über den Flügelspieler.

Raphinha musste im zweiten Gruppenspiel gegen Haiti (3:0) wegen einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt worden. Seitdem fehlte er dem Rekordweltmeister. Der 41-malige Nationalspieler sei «sehr wichtig für die Mannschaft» und «in bestimmten Momenten sehr wertvoll», meinte Ancelotti.

Einen vergleichbaren Typ wie Spielmacher Lucas Paqueta habe er allerdings nicht im Kader, sagte der 67 Jahre alte Startrainer. Paqueta muss gegen Norwegen angeschlagen passen. Mögliche Alternativen sind Danilo und Gabriel Martinelli, der die Brasilianer im Sechzehntelfinale gegen Japan (2:1) als Joker in der Nachspielzeit noch zum Sieg geschossen hatte.