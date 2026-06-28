Japan im Elfmeterschießen eines WM-Spiels? Da war doch was. Vor dreieinhalb Jahren gegen Kroatiens traf nur ein Spieler. Nationaltrainer Hajime Moriyasu plant deshalb um.

Houston (dpa) – An das Elfmeterschießen in der K.-o.-Runde einer Fußball-WM hat der japanische Nationaltrainer Hajime Moriyasu schlechte Erinnerungen – deshalb soll es dieses Mal anders werden.

Beim Aus im Achtelfinale 2022 in Katar gegen Kroatien hätten sich die Spieler freiwillig als Schützen für die Entscheidung vom Punkt gemeldet, sagte Moriyasu laut Übersetzung des Weltverbandes FIFA. Nur ein Schütze traf. Sollte es am Montag (19.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) gegen Rekordweltmeister Brasilien wieder ins Elfmeterschießen gehen, «werde ich die Entscheidung treffen», sagte der 57-Jährige.

«Es wird ein hartes Spiel», sagte Moriyasu. «Aber wir werden sie herausfordern und versuchen, zu gewinnen.» Wie das geht, hatten die Japaner Ende vergangenen Jahres bei einem 3:2-Testspielsieg in Tokio gezeigt. Bei der WM spielte das japanische Team beim 2:2 gegen die Niederlande, 4:0 gegen Tunesien und 1:1 gegen Schweden bislang sehr überzeugend.