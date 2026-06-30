Für Bosnien-Herzegowina ist allein schon die WM-Teilnahme ein Fußball-Märchen. Das soll im Sechzehntelfinale gegen die USA aber noch nicht enden.

Santa Clara (dpa) – Im ersten K.-o.-Duell der bosnischen WM-Geschichte haben Edin Dzeko & Co. das ganze Land hinter sich – und die Sympathie eines prominenten Fans. Neben drei Millionen Menschen in der Heimat drückt auch Zlatan Ibrahimovic der kleinen Balkan-Nation im Sechzehntelfinale gegen WM-Gastgeber USA am Donnerstag (2.00 Uhr/MagentaTV) die Daumen.

Schon nach dem erstmaligen Einzug des Teams von Trainer Sergej Barbarez in die K.-o.-Phase wurde der frühere Weltstar aus Schweden, der beim XXL-Turnier als TV-Experte für den US-Sender Fox im Einsatz ist, ganz sentimental.

«Dieses Land hat so viel Leid erlebt. Jetzt diese Freude zu sehen, macht mich sehr emotional. Ich bekomme eine Gänsehaut, weil dort die Wurzeln meines Vaters liegen. Ich bin einfach glücklich», sagte Ibrahimovic nach Bosniens 3:1-Sieg im Gruppenfinale gegen Katar sichtlich ergriffen.

WM-AuftDie ritte schenken Hoffnung und Freude

Allein schon die zweite Teilnahme an einer Weltmeisterschaft nach 2014 war in Bosnien-Herzegowina als Wunder gefeiert worden. Flugs wurde ein 15 Jahre alter Song der Band Dubioza Kolektiv zur WM-Hymne der Fans: «I'm from Bosnia, take me to America».

Eigentlich ist es ein Lied über Migration, Sehnsucht und enttäuschte Träume. Jetzt steht es für ein Fußball-Märchen, das den Menschen Hoffnung und Freude schenkt.

Mit dem erstmaligen Überstehen der Gruppenphase hat die Mannschaft bereits nationale Sport-Geschichte geschrieben. Schließlich wurde das Land erst 1996 – nach dem Zerfall des früheren Jugoslawien und dem Ende des Bosnienkrieges – in die FIFA aufgenommen. «Wir sind als komplette Underdogs gekommen. Wir wollten etwas Großartiges schaffen und das haben wir geschafft», sagte Barbarez.

WM-Reise soll weitergehen

Jetzt träumt ganz Bosnien sogar vom Achtelfinale. «Für uns ist das alles ein Bonus. Aber klar: Unser Ziel ist es, das Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, wir sind selbstbewusst genug, um das zu schaffen», verkündete der Trainer, der einst ein gefürchteter Torjäger in der Bundesliga war, schon kurz nach dem 3:1 gegen Katar zum Abschluss der Gruppenphase.

Der ohnehin schon große Ehrgeiz dürfte durch ein verbales Foul einer US-Reporterin im Vorfeld der Partie noch zugenommen haben. «Eine Sache zu Bosnien: Ich könnte nicht einmal auf einer Karte zeigen, wo es liegt. Ich habe keine Ahnung von Bosnien und will es auch gar nicht wissen. Denn Team USA ist zurück und besser denn je. Macht euch bereit, Bosnien, denn ihr wollt es zwar nicht – aber ihr werdet es kriegen!», hatte Abigail Velez vom Lokalsender ABC7 gesagt.

Dzeko soll es richten

Zwar gab es nach heftiger Kritik in den sozialen Medien umgehend eine Entschuldigung – aber natürlich wollen sich Dzeko & Co. auch sportlich revanchieren.

Der 40 Jahre alte Stürmer vom Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 ist der große Hoffnungsträger bei den Bosniern. «Er ist der wichtigste und im Grunde ein perfekter Spieler. Wir verlassen uns bei dieser Weltmeisterschaft auf jeden Fall auf ihn», sagte Barbarez.

Im Duell mit dem US-Team setzt der 54-Jährige zudem wieder auf die Unterstützung der Fans. Ob in Toronto, Los Angeles oder Seattle – überall machten sich die Anhänger mit den blauen Trikots im bisherigen Turnierverlauf lautstark bemerkbar. «Der besondere Moment ist, wenn die Fans singen. Genau das macht mich so emotional», sagte Ibrahimovic über die Begeisterung auf den Rängen.

«Wir sind zwar nur wenige, aber es gibt viele von uns. Es gibt da ein Sprichwort, das besagt, dass unsere Diaspora mehr Menschen umfasst als unser Land selbst, vor allem in Amerika», erklärte Barbarez das Phänomen. Das löst auch beim Nationaltrainer ganz besondere Gefühle aus: «Es ist fantastisch. Ich glaube, ich bin der glücklichste Mensch der Welt, dass ich auf dieser Bühne stehen und mein Land vertreten darf.» Der Ausgang des Spiels wird daran nichts ändern.