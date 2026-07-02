Ghana hat sich bei der WM durchgekämpft. Jetzt soll der nächste Schritt folgen. Auch für den afrikanischen Kontinent.

Kansas City (dpa) – Neun von zehn afrikanischen Teams haben bei der Fußball-WM die Vorrunde überstanden, doch seitdem gibt es einige Rückschläge. Lediglich Marokko schaffte bislang den Sprung ins Achtelfinale, für den Senegal, Südafrika, den Kongo und die Elfenbeinküste war dagegen im Sechzehntelfinale Endstation.

Ergebnisse, die Ghanas Trainer Carlos Queiroz vor dem Achtelfinale gegen Kolumbien am Samstag (3.30 Uhr MEZ) zusätzlich motivieren. «Das ist eine weitere Herausforderung für das Spiel: Wir wollen als zweites afrikanisches Team weiterkommen», sagte der erfahrene Coach in Kansas City.

Der 73-Jährige fiebert dem Duell mit Kolumbien entgegen. «Jetzt geht die WM so richtig los. Das sind die Spiele, bei denen man dabei sein will», sagte der Trainer-Veteran, für den es bereits seine fünfte WM ist. Und auch das Turnier in vier Jahren hat Queiroz bereits im Blick. «Ja, das habe ich im Kopf. Ich wache jeden morgen auf und will ein besserer Trainer und ein besserer Mensch sein.»