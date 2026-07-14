WM-Rückkehr der norwegischen Nationalmannschaft: Haaland bringt ein ausgestopftes Tier mit, das Team rudert mit mehreren Tausend Menschen - und Prinz Haakon gibt in Oslo an der Trommel den Takt vor.

Oslo (dpa) – Stürmerstar Erling Haaland hat offensichtlich eine Vorliebe für ausgefallene Souvenirs. Bei der WM-Rückkehr der norwegischen Nationalmannschaft stieg der 25-Jährige mit einem ausgestopften Waschbären in der Hand aus dem Flugzeug.

«Er ist mir nach Hause gefolgt», schrieb Haaland auf Instagram. In der Hand hält der Waschbär eine Glasflasche. Norwegen war am Samstag im Viertelfinale in Miami durch ein 1:2 nach Verlängerung gegen England ausgeschieden.

Fast 90.000 Menschen auf 450 Metern

Vom Flughafen Gardermoen ging es zum Osloer Schloss, wo die Mannschaft von König Harald, Prinz Haakon und anderen Mitgliedern der Königsfamilie empfangen wurde. Mit der Kleiderordnung nahm man es nicht so genau, einige Spieler kamen in kurzen Hosen. Borussia Dortmunds Julian Ryerson trug Flip-Flops. «Er hat uns zu Hause willkommen geheißen und uns zu unserer Leistung gratuliert», sagte Kapitän Martin Ödegaard über die Begegnung mit dem 89 Jahre alten König.

Zwischen dem Palast und dem Universitätsplatz, einer Entfernung von etwa 450 Metern, hatten sich 88.000 Menschen versammelt, um die Mannschaft zu feiern. Auf dem Schlossplatz zelebrierten Team und Bevölkerung zusammen den mittlerweile weltberühmten Ruder-Jubel.

Der Kronprinz an der Trommel

Kronprinz Haakon stand an der Trommel und gab den Rhythmus vor. «Ich habe mein Bestes gegeben, wir sind etwas ins Hintertreffen geraten. Sie haben gut gerudert», sagte Haakon. Der Thronfolger gab zu, im Vorfeld etwas geübt zu haben.

Superstar Haaland und Sander Berge waren zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg in den Urlaub nach Sizilien. Zunächst wollte das Duo gar nicht nach Norwegen reisen, ließ sich dann aber doch davon überzeugen. Aufgrund des verspäteten Abflugs der Mannschaft aus Miami mussten Haaland und Berge den Empfang dann früher verlassen.

Nach der Ruder-Einlage bestieg das Team einen offenen Bus, der sich dann auf dem Weg zum Rathausplatz machte. Aufgrund der Menschenmenge kam das Team jedoch nur langsam voran. «Hier zu stehen und ein bisschen Geschichte geschrieben zu haben, das sind Erinnerungen, die für immer bleiben werden», sagte Torwart Örjan Nyland.