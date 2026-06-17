Fußball-WM
«God save the King»? – Tuchel mag erst im WM-Finale singen
WM 2026 - Training England
Noch zu schüchtern für die englische Nationalhymne - England-Coach Tuchel mag sie noch nicht singen bei der WM.
Bradley Collyer. DPA

Thomas Tuchel bleibt beim Hymnen singen zurückhaltend – doch ein WM-Finale könnte alles ändern. Was ihn davon abhält, jetzt schon mitzusingen.

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Dallas (dpa) – Thomas Tuchel ist nach wie vor nicht bereit, die englische Nationalhymne mitzusingen. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada würde der Nationaltrainer Englands nur eine Ausnahme machen: Sollten die Three Lions das WM-Endspiel erreichen. «Ganz zum Schluss», wurde Tuchel vom «Telegraph» zitiert.

Schon bei seiner Vorstellung als englischer Nationalcoach hatte der Deutsche gesagt, sich das Recht, «God save the King» mitzusingen, erst verdienen zu müssen. Auf die Frage, ob er dies nun beim WM-Auftakt am Abend deutscher Zeit gegen Kroatien machen werde, sagte der frühere Bayern- und Dortmund-Coach: «Noch nicht. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht.» Tuchel sagte weiter, er sei noch zu schüchtern: «Ich möchte niemanden beleidigen und möchte auch nicht den Fokus auf dieses Thema legen.»

© dpa-infocom, dpa:260617-930-236156/1

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