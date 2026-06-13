Japan gilt bei der Weltmeisterschaft als eine Art Geheimfavorit. Doch so geheim halten die Spieler ihre Ambitionen auf den Titel gar nicht. Der Bremer Yukinari Sugawara spricht sogar ganz offen davon.

Dallas (dpa) – Bundesligaprofi Yukinari Sugawara hat vor Japans Auftaktspiel gegen die Niederlande forsch das Ziel WM-Titel formuliert. «Wir sind hierhergekommen, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Wir sind nicht zum Spaß hier», sagte der Defensivspieler von Werder Bremen einen Tag vor dem Duell mit Oranje im Dallas-Stadion am Sonntag (22 Uhr MESZ/Magenta TV). «Wir wollen Geschichte schreiben.»

Die Japaner, die Ende März in einem Testspiel England im Wembley-Stadion mit 1:0 besiegten, gelten als eine Art Geheimfavorit auf den Titel. Auch in der Heimat sind die Erwartungen groß. «Wir müssen dafür bereit sein, wir müssen dafür kämpfen, für das Land, für die Familie, Freunde, alle japanischen Menschen», meinte Sugawara.

Verletzungspech keine Ausrede

Das Auftaktspiel gegen die Niederlande dürfte ein Duell auf Augenhöhe werden. «Bei einer Weltmeisterschaft gibt es keine einfachen Spiele, und auch die Niederlande haben ein gutes Team», sagte Sugawara. «Wir müssen alles geben, mental und körperlich.»

Japan hat allerdings mit Verletzungspech zu kämpfen. Kapitän Wataru Endo vom FC Liverpool ist nach einer Verletzung nicht rechtzeitig für die WM fit geworden. Für ihn wurde der Gladbacher Angreifer Shuto Machino nachnominiert. Als neuer Kapitän führt nun der frühere Bundesligaprofi Ko Itakura die Japaner aufs Feld.

Als Ausrede will Sugawara solche Dinge nicht gelten lassen. «An einem gewissen Punkt muss man zusammenstehen. Wir lassen niemals jemanden alleine», sagte der 25-Jährige. «Wir trainieren und arbeiten immer hart und zusammen. Das ist unsere Stärke.»