Geburtstag auf dem Spielfeld: Spaniens Trainer Luis de la Fuente wünscht sich mehr als nur einen neuen Pullover – und setzt auf einen motivierten Yamal im WM-Spiel gegen Saudi-Arabien.

Atlanta (dpa) – Etwas für den Kleiderschrank, etwas für die gute Stimmung: Spaniens Fußball-Nationaltrainer Luis de la Fuente feiert am Tag des WM-Spiels gegen Saudi-Arabien Geburtstag und hat vor allem zwei Wünsche. «Einen neuen Pullover», sagte der künftig 65-Jährige und grinste. «Das schönste Geschenk ist ein gutes Spiel ohne Verletzungen, das wir hoffentlich gewinnen.»

Nach dem 0:0 zum Auftakt gegen Außenseiter Kap Verde muss der Europameister in Atlanta am Sonntag (18.00 Uhr/MagentaTV) liefern. «Wir haben das Match analysiert, um alle Zweifel auszuräumen», sagte de la Fuente. «Wir müssen gewinnen. Das ist alles. Aber wir sind nicht nervös, nicht ängstlich. Wir sind angeschlagen, aber das motiviert uns vielleicht.»

Lamine Yamal in der Startelf?

Zum Einsatz von Lamine Yamal wollte sich de la Fuente zunächst nicht festlegen. Später ließ er durchblicken, dass der 18 Jahre alte Hoffnungsträger womöglich von Beginn an spielt. «Er ist so weit, dass man ihn bremsen muss. Wir sehen den wahren Lamine Yamal, seine Finesse. Die Spielzeit ist nur eine Nummer, 55, 58, 63 – das werden wir sehen», sagte der Coach.

Die Kritik aus der Heimat am behäbigen Auftritt gegen Kap Verde hat de la Fuente angeblich nicht wahrgenommen. «Wir leben in einer Blase, ich weiß nicht, was gesagt wird», meinte der Europameister-Trainer. Er respektiere alle Meinungen, aber er sei nicht entmutigt.