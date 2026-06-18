Das 0:2 zum Start hat in der Türkei für Kritik gesorgt, die Niederlage bei der WM-Rückkehr war nicht erwartet worden. Gegen Paraguay soll es nun besser laufen - Hoffnung macht ein Regensburger.

Santa Clara (dpa) – Der Schock nach der Auftaktniederlage ist noch immer groß in der Türkei – der Druck vor dem zweiten WM-Spiel gegen Paraguay aber noch größer. Das Aus droht schon im zweiten Spiel. Sollte der bisher so starke Co-Gastgeber USA gegen Australien mindestens einen Punkt holen und die Türkei verlieren, wäre nach der Gruppenphase Schluss.

Das 0:2 gegen Australien, der ersten WM-Partie einer türkischen Nationalmannschaft nach 24 Jahren, hat sofort für deutliche Kritik in der Heimat gesorgt. Sogar Ex-Nationaltrainer Fatih Terim fand das zu viel. «Hört auf, die Spieler oder den Trainer verbal zu vernichten. Jetzt müssen wir sie umso mehr unterstützen. Das sind unsere Jungs», sagte der 72-Jährige, der inzwischen einen eigenen Kanal auf Youtube betreibt.

Das Team um die Stars Arda Güler (Real Madrid), Kenan Yildiz (Juventus Turin) und Hakan Calhanoglu (Inter Mailand) hat in der Türkei trotz der langen WM-Pause große Erwartungen geschürt. In Gruppe D sollte es eigentlich nur darum gehen, ob sich das Team als Erster oder Zweiter für die nächste Runde qualifiziert. Die Spieler glauben auch unverändert daran, bei dem XXL-Turnier in Kanada, Mexiko und den USA die K.o-Phase zu erreichen.

Nach dem Paraguay-Spiel wartet Co-Gastgeber USA

«Wir haben noch zwei Spiele vor uns, die wir als Endspiele bezeichnen können. Wir wollen diese gewinnen und hoffentlich unser Land stolz und glücklich machen», sagte Torwart Ugurcan Cakir von Galatasaray Istanbul. Nach dem Duell mit Paraguay im Stadion der San Francisco 49ers am frühen Samstagmorgen (05.00 Uhr MESZ) geht es am letzten Spieltag in Inglewood bei Los Angeles gegen Co-Gastgeber USA.

«Das Australien-Spiel hat uns nicht entmutigt. Als Land betrachten wir eine Niederlage sofort als etwas nach dem Motto: Es ist vorbei, es ist erledigt», sagte Samet Akaydin. Der Verteidiger von Caykur Rizespor betonte: «Indem wir das Paraguay-Spiel gewinnen, werden wir das wiedergutmachen.»

Ein Regensburger ist Hoffnungsträger

Trainer Vincenzo Montella wird seine Startelf wohl auf mindestens einer Position umbauen und Yildiz von Beginn an bringen. Der in Regensburg geborene ehemalige Jugendspieler des FC Bayern München war nach einer Wadenverletzung gegen Australien zunächst geschont und erst zur Pause eingewechselt worden.

Trotz 72 Prozent Ballbesitz und einem Torschussverhältnis von 30:9 gelang der Türkei gegen Australien kein Tor. Paraguay kassierte beim 1:4 gegen die USA gleich vier, gilt aber eigentlich als defensivstarkes Team. Akaydin appellierte deswegen an die Geduld der Fans im Stadion und zu Hause. «Vor uns liegt ein sehr wichtiges Spiel. Als Land müssen wir uns dessen bewusst sein: Nach 24 Jahren sind wir hierher zurückgekehrt, und wir brauchen wirklich Unterstützung», sagte er.

Auch Terim glaubt unverändert an einen guten WM-Sommer für die Türkei. «Wir werden uns etwas schwertun, aber ich vertraue ihnen», sagte er. «Unsere Nationalmannschaft – und damit meine ich auch die Ersatzspieler – kann das Ergebnis innerhalb von fünf Minuten verändern, egal welcher Spieler auf dem Platz steht.»