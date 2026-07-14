Psychospielchen oder ehrliche Einschätzung? Didier Deschamps ändert nichts an seiner Meinung über den Europameister. Auch zu Kylian Mbappé äußert er sich vor dem Halbfinal-Kracher.

Arlington (dpa) – Frankreichs Fußball-Nationaltrainer Didier Deschamps schiebt die Favoritenrolle vor dem WM-Halbfinal-Kracher gegen Spanien munter dem Gegner zu. «Ja, das bestätige ich», sagte er bei der Presskonferenz laut Übersetzung auf die Frage, ob er bei seiner Meinung bleibe, dass Spanien der große Titelfavorit sei.

Deschamps hatte in den vergangenen Wochen mehrfach erklärt, dass er den Europameister bei diesem Turnier am stärksten einschätze. «Spanien ist der Favorit», sagte er vor der Partie an diesem Dienstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Arlington bei Dallas nun erneut. «Sie haben nur ein Tor kassiert in den letzten sechs oder sieben Spielen.» Es könne ein «spektakuläres Spiel werden mit hoher Qualität in der Offensive und Defensive», meinte er.

Mbappé und Tchouaméni komplett fit

Superstar Kylian Mbappé von Real Madrid steht den Franzosen dabei genauso zur Verfügung wie sein Clubkollege Aurélien Tchouaméni, der im Achtel- und Viertelfinale mit Adduktorenproblemen gefehlt hatte. Mbappé sei zu 100 Prozent fit und habe normal trainiert, erklärte Deschamps. Beim 2:0 gegen Marokko war Mbappé zuletzt angeschlagen ausgewechselt worden. Kurz nach dem Spiel ging es ihm nach eigener Aussage aber schon wieder besser.