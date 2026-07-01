Drei Fans stürmen in der ersten Halbzeit in Seattle auf den Rasen. Ihr Auftritt ist aber auch schnell wieder beendet.

Seattle (dpa) – Drei Flitzer haben im Sechzehntelfinale der Fußball-WM zwischen Belgien und Senegal für eine kurze Unterbrechung gesorgt. Nach gut einer halben Stunde der Partie im amerikanischen Seattle rannten die Männer mit ihren Handys quasi gleichzeitig auf den Rasen. Ordner verfolgten das Trio. Teile des Publikums bejubelten die – letztlich erfolglosen – Fluchtversuche der drei Personen.

Die Fans wurden von Sicherheitskräften wieder vom Feld geführt. Schiedsrichter Hector Said Martinez aus Honduras setzte das Spiel nach rund einer Minute wieder fort. Die Senegalesen führten zu diesem Zeitpunkt bereits mit 1:0.