Messi, Mbappé, Haaland: Die besten Stürmer der Welt prägen bislang auch diese Fußball-WM. Das hat ein prominentes Analyse-Team des Weltverbands FIFA jetzt auch mit Zahlen belegt.

Miami (dpa) – Die Fußball-WM ist das Turnier der großen Stürmerstars: Diesen Eindruck hat auch das Expertenteam der «FIFA Technical Study Group» in einer ersten Analyse aller Vorrunden-Spiele bestätigt.

Das Gremium mit zahlreichen Ex-Profis wie Jürgen Klinsmann, Otto Addo, Brasiliens früherem Kapitän Gilberto Silva oder dem ehemaligen Schweizer Nationaltorwart Pascal Zuberbühler stellte bei einer Pressekonferenz in Miami zum Beispiel vor: Aufgrund der Qualität seiner Offensivspieler Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé oder Michael Olise hat der WM-Favorit Frankreich bislang doppelt so viele Tore geschossen (10), wie es der sogenannte xG-Wert (5) an erwarteten Toren statistisch wahrscheinlich macht.

FIFA-Experte: «Mbappé ist enorm»

«Was wir bei dieser WM bisher gesehen haben, ist Qualität», sagte der frühere dänische Nationalstürmer und Bundesliga-Profi Jon Dahl Tomasson. «Und damit meine ich: die technische Qualität. Die Position beim Schuss und zum Tor. Das Wissen, was jeder zu tun hat. Es ist unglaublich, wenn Spieler gefährlicher sind, als es der xG-Wert eigentlich aussagt.»

Konkret lobte der 49-Jährige zwei Spieler bei dieser WM: «Mbappé ist enorm. Und Messis Qualität kennen wir alle. Wir haben diese Tore alle schon 100 Mal gesehen. Aber wir sind jedes Mal wieder beeindruckt.»