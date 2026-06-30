Foxborough (dpa) - Die TV-Experten haben die deutsche Nationalmannschaft und Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem WM-Aus gegen Paraguay scharf kritisiert. «Du darfst gegen Paraguay nicht in die Verlängerung kommen. Wir werden am Samstag sehen, wie gut oder schlecht Paraguay ist. Wir haben entschieden, dass sie so spielen können und wir uns am Ende über eine Schiedsrichterdiskussion beklagen. Dazu darf es niemals kommen», sagte Ex-Weltmeister Christoph Kramer im ZDF.

MagentaTV-Experte Mats Hummels wurde ebenfalls deutlich und forderte personelle Konsequenzen. «Es schreit nach Konsequenzen. Die Heim-EM wird mir immer noch zu gut geredet. Deswegen muss das ein Thema sein, sowohl glaube ich vom Bundestrainer selbst aus als auch vom Verband. Auf Spielerseite: Da kann ich mir schon vorstellen, dass einige zurücktreten werden», erklärte der Weltmeister von 2014.

Klopp: Traum ist jetzt geplatzt

Das Nagelsmann-Team spielte gegen Außenseiter Paraguay zunächst in 120 Minuten 1:1 und verlor im Anschluss das Elfmeterschießen mit 3:4. Es ist nach dem Vorrundenaus 2018 und 2022 das dritte frühe Scheitern seit dem WM-Titel von Rio de Janeiro vor zwölf Jahren.

Auch Jürgen Klopp war bedient. «Wir hatten Phasen, wo wir es abgerufen haben, die waren nicht lang genug. Wir haben nicht genug kreiert, weil wir ein paar Dinge nicht richtig gemacht haben», sagte der langjährige Chefcoach von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool bei MagentaTV. «Im Moment gab es nur ein Ziel, nur einen Traum, und der ist jetzt geplatzt.»

Mertesacker: Nagelsmanns Aussage «total vergessen»

«Vor zwei Jahren wurde geflachst, wir müssen nur zwei Jahre warten, bis wir Weltmeister werden. Die Aussage können wir total vergessen. Wir müssen uns einiges wieder hart arbeiten», sagte der frühere Abwehrspieler Per Mertesacker, der wie Kramer zur Siegerelf von Brasilien gehörte.

Mertesacker legte nach: «Für die, die es noch nicht kapiert haben: Wir haben gegen die schwächste Mannschaft aus der Vorrunde gespielt und haben es nicht geschafft, mehr als zwei Chancen in 120 Minuten zu bekommen.» Paraguay hatte in der Vorrunde mit 1:4 gegen die USA verloren, mit 1:0 gegen die Türkei gewonnen und 0:0 gegen Australien gespielt.