Nach dem Endspiel der Fußball-WM sind sich Experten bei ihrer Bewertung der Partie einig. Spanien hat den Titel verdient. Der Auftritt von Argentinien enttäuscht indes.

East Rutherford (dpa) – Nach einem ungleichen WM-Finale sind sich Experten einig, dass spielstarke Spanier gegen destruktive Argentinier verdient den Titel holten. «Der Fußball hat gewonnen», schrieb der frühere DFB-Weltmeister Toni Kroos bei X. Der englische Ex-Stürmerstar Alan Shearer sagte in der BBC: «Zweifellos hat das richtige Team gesiegt.» Nur die Spanier hätten Interesse an Ballbesitz gehabt und daran, sich Torchancen zu erspielen. «Das ist ein Ergebnis für den Fußball, so wie sie gespielt haben. Spanien hat es verdient.»

Der Europameister rang den WM-Titelverteidiger nach Verlängerung mit 1:0 nieder – Ferran Torres wurde mit seinem Treffer in der 106. Minute zum Matchwinner. Die Argentinier um Superstar Lionel Messi verzeichneten bis in die Schlussminuten keinen einzigen Torschuss, fielen vor allem durch ruppiges Spiel auf. Enzo Fernandez wurde in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit nach einem heftigen Foul zum zweiten Mal verwarnt und vom Platz gestellt.

Matthäus: «Argentinier sind schlechte Verlierer»

«Das hat für mich mit Fußball nichts zu tun», resümierte Lothar Matthäus bei «Bild» zum Spiel der Südamerikaner. «Sie wollten ein 0:0 über die Zeit retten und ins Elfmeterschießen gehen. Es war für mich ein langweiliges Endspiel.»

Dass es nach dem Schlusspfiff auch noch zu einem Handgemenge rund um Argentiniens Leandro Paredes kam, der schon während der Partie nah dran war am Platzverweis, enttäuschte 1990-Weltmeister Matthäus. «Man hat gesehen, dass die Argentinier schlechte Verlierer sind. Ich als großer Fan von Argentinien war nicht nur sportlich enttäuscht, sondern vor allem über ihr Verhalten.»

Aufreger um Paredes nach dem Schlusspfiff: «Peinlich»

Den deutschen Rekord-Nationalspieler erinnerte der Auftritt an jenen von Argentinien im WM-Finale 1990, als die Auswahl um Superstar Diego Maradona gegen Deutschland ebenfalls wenig für das Spiel tat und am Ende sogar zwei Platzverweise kassierte. Auch damals in Rom unterlagen die Südamerikaner 0:1.

Der frühere England-Stürmer Wayne Rooney meinte, derartige Szenen nach der Partie seien «peinlich». Paredes sei eigentlich besser als dort zu sehen.

Kramer mit Appell an junge Leute

Auch ZDF-Experte und 2014-Weltmeister Christoph Kramer sagte: «Das darf nicht passieren.» Er kritisierte grundsätzlich den Auftritt der Argentinier: «Heute und auch schon während des Turniers haben sie den Bogen ein bisschen überspannt.» In puncto Vorbildfunktion betonte Kramer: «Das WM-Finale gucken unheimlich viele Jugendlich und Kinder. Jeder, der unter 18 ist: Bitte an Argentinien kein Vorbild nehmen!»