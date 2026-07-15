Allein die Anfahrt der Mannschaften bei Fußball-Weltmeisterschaften ist schon ein kleines Event. Vor dem Knaller-Duell England gegen Argentinien gab es dabei das erste Kuriosum.

Atlanta (dpa) – Schon vor dem Anpfiff des Halbfinal-Krachers bei der Fußball-WM haben sich die beiden Nationen England und Argentinien das erste Duell geliefert. Genauer: Die Busse mit den Mannschaften drin. Bei der Anfahrt zum WM-Stadion in Atlanta tuckerte der Bus mit den Argentiniern um Superstar Lionel Messi auf der rechten Spur eher gemächlich vor sich hin und musste dann sogar kurz halten.

Von hinten kamen die Engländer um deren Kapitän Harry Kane, setzten zum Überholmanöver an und setzten sich vor die Argentinier. Pünktlich im Stadion waren beide Teams.