Nach mehreren Tagen des Nachdenkens blickt Stürmerstar Vinícius Júnior emotional auf Brasiliens WM-Aus zurück. Er entschuldigt sich - und zeigt sich kämpferisch.

East Rutherford (dpa) – Knapp eine Woche nach Brasiliens Aus bei der Fußball-WM hat sich Stürmerstar Vinícius Júnior mit einem emotionalen Statement in den sozialen Medien zu Wort gemeldet. Nach fast vier Jahren sitze er wieder hier und überlege, was er nach der WM-Enttäuschung schreiben solle, erklärte der Angreifer von Real Madrid. Er habe ein paar Tage zum Nachdenken gebraucht. «Die Frustration ist enorm», schrieb der 25-Jährige.

Die Brasilianer hatten im Achtelfinale am vergangenen Sonntag in East Rutherford mit 1:2 gegen Norwegen verloren. Das lange Warten der Seleção auf ihren ersten WM-Titel seit 2002 geht also noch mindestens vier Jahre weiter.

Offensiv-Star: «Ich entschuldige mich»

«Das Nationaltrikot zu tragen, ist der größte Stolz meines Lebens», schrieb Vinícius Júnior. «Wir hatten eine Mannschaft, die stark genug war, um mehr zu erreichen, aber wir haben es nicht geschafft. Ich entschuldige mich und werde weiter für unseren Traum kämpfen, wieder an die Weltspitze zurückzukehren.»

Vinícius Júnior erzielte beim XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko insgesamt vier Tore. Er war auch schon bei der WM 2022 in Katar dabei. Damals verloren die Brasilianer im Viertelfinale im Elfmeterschießen gegen Kroatien.