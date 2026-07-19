Nach Englands 6:4-Sieg bei der WM erhält Trainer Tuchel Unterstützung von Experten und Spielern. Warum sein Verbleib nun als sinnvoll gilt.

Miami (dpa) – Mit dem spektakulären 6:4 im kleinen Finale der WM hat Englands Trainer Thomas Tuchel die Kritik an ihm vorerst gekontert. «Es wäre komplette Zeitverschwendung, wenn wir ihn nicht behalten würden. Ich denke, wir sollten ihn unterstützen», sagte BBC-Experte und Ex-Nationalspieler Martin Keown nach dem Sieg gegen Frankreich.

Tuchel hatte nach dem Aus im Halbfinale gegen Argentinien harsche Kritik von Medien und Experten einstecken müssen. Vor dem Anpfiff des Frankreich-Spiels schallten Buhrufe durch das Stadion von Miami, als Tuchels Foto auf der Anzeigetafel eingeblendet wurde.

Vertrauen der Spieler

«Das Beste, was du tun kannst, ist auf dem Platz zu reagieren und den nächsten Sieg holen. Alles andere ist nur reden und das bringt dir keine Punkte. Ich bin froh über die Reaktion und wie wir gespielt haben», sagte Tuchel nach Englands bestem Ergebnis bei einer WM seit dem Titelgewinn 1966.

Sein Vertrag mit dem englischen Verband FA läuft noch zwei Jahre bis nach der EM in Großbritannien und Irland. Die Spieler hat der Schwabe auf seiner Seite. Man wolle definitiv mit ihm weiterarbeiten, sagte Verteidiger Djed Spence. «Er ist ein großartiger Trainer», fuhr der 25-Jährige von Tottenham Hotspur fort. Der dritte Platz sei ein Schritt in die richtige Richtung: «Und im nächsten Turnier bringen wir hoffentlich etwas nach Hause.»