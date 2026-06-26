Fußball-WM
England droht gegen Panama Ausfall von Reece James
WM 2026 - England - Ghana
Reece James droht England gegen Panama zu fehlen.
Tom Weller. DPA

Thomas Tuchel muss sein Team gegen Panama wahrscheinlich umstellen. Ein wichtiger Abwehrspieler ist nicht fit.

Kansas City (dpa) – England droht im letzten Vorrundenspiel gegen Panama der Ausfall von Reece James. Der Abwehrspieler vom FC Chelsea konnte beim Abschlusstraining vor der Partie in East Rutherford an diesem Samstag (23.00 Uhr MEZ) wegen muskulärer Probleme nicht mit der Mannschaft trainieren.

Stattdessen absolvierte der 26-Jährige im Swope Soccer Village von Kansas City eine individuelle Einheit. James stand in den bisherigen beiden WM-Spielen in der Startelf von Trainer Thomas Tuchel.

© dpa-infocom, dpa:260626-930-291240/1

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