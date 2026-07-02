Die Schweiz will bei der WM ins Achtelfinale. Die Aufgabe gegen Algerien scheint lösbar. Hinter einem Spieler steht noch ein Fragezeichen.

Vancouver (dpa) – Der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin bangt vor dem Sechzehntelfinale gegen Algerien noch um den Einsatz des Stuttgarters Luca Jaquez. Der Rechtsverteidiger plagt sich mit muskulären Problemen herum und droht für die Partie am Freitag (5.00 Uhr MEZ) in Vancouver auszufallen. «Wir versuchen, dass Luca noch fit wird. Wenn nicht, haben wir zwei Optionen als Alternativen», sagte Yakin.

Für Algeriens Trainer Vladimir Petkovic ist es eine besondere Begegnung. Der Bosnier war von 2014 bis 2021 Schweizer Nationaltrainer. «Es ist eine große Freude, viele Spieler wiederzusehen», sagte Petkovic, der die spezielle Konstellation aber nicht überbewerten wollten. «Es ist kein Spiel Vladimir Petkovic gegen die Schweiz oder Vladimir Petkovic gegen Murat Yakin.»