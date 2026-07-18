Das kleine Finale der WM ist das große für Didier Deschamps. Vor dem letzten Spiel als Frankreichs Nationaltrainer wendet sich der Kapitän in einem offenen Brief an ihn.

Miami (dpa) – Vor dem letzten Spiel des Nationaltrainers hat sich Frankreichs Kapitän Kylian Mbappé mit einem bewegenden Brief an Didier Deschamps gewendet. «Heute ist unser letzter Tanz. Du hast uns so viel gegeben. Wir hätten dir ein besseres Ende bieten müssen, aber wir haben versagt», schrieb der Stürmer bei «X». Frankreich trifft in Miami im Spiel um Platz drei auf England.

Deschamps, der seit 2012 im Amt ist, wird sein Amt nach der WM aufgeben. Als Nachfolger ist Zinedine Zidane im Gespräch. «Du hast eine Hauptrolle bei der Wiederbelebung der Mannschaft gespielt. Die Leute haben deine Großartigkeit nicht immer zu schätzen gewusst, aber ihnen wird die Geschichte noch zeigen», schrieb Mbappé. Der 27-Jährige bedankte sich bei Deschamps für die Einsätze und die gemeinsame Zeit.

Unter Deschamps gewann Frankreich 2018 in Russland die Weltmeisterschaft und 2021 die Nations League. 2022 stand man im Endspiel der WM und unterlag Argentinien im Elfmeterschießen. Ebenfalls eine Niederlage gab es im EM-Finale 2016 im eigenen Land, damals gewann Portugal nach Verlängerung.