Deutschland ist gegen Paraguay klarer Favorit. Die Südamerikaner haben schon gezeigt, was ihre Stärken sind. Trotzdem gibt es auch Kritik. Trainer Alfaro äußert sich dazu.

Foxborough (dpa) – Paraguays Kapitän Gustavo Gómez hat für das WM-Sechzehntelfinale gegen Deutschland einen kampfbetonten Auftritt angekündigt. «In den drei Spielen – unabhängig von den Ergebnissen – haben wir gezeigt, dass wir gut kämpfen können», sagte der 33-Jährige. «Das wird morgen nicht anders sein. Das ist unsere Identität.»

Paraguay qualifizierte sich als einer der acht besten Gruppendritten für das Sechzehntelfinale gegen das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann an diesem Montag (22.30 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Foxborough bei Boston. Nach dem 1:4 zum Auftakt gegen Co-Gastgeber USA blieb die Mannschaft von Coach Gustavo Alfaro zweimal ohne Gegentreffer – beim 1:0-Sieg gegen die Türkei sogar trotz langer Unterzahl. Die Abwehr ist klar die Stärke der Südamerikaner.

Für Alfaro zählt Deutschland zu den Titelfavoriten

Dass die eher defensiv ausgerichtete Spielweise in der Heimat mitunter auch kritisiert wird, versteht Alfaro nicht. «Warum müssen wir gegen jeden Gegner gewinnen?», fragte der 63-Jährige. «Wir müssen uns dessen bewusst sein, was wir hier haben.»

Paraguay ist erstmals seit 2010 in Südafrika wieder bei einer WM-Endrunde dabei. Damals kam man bis ins Viertelfinale und schaffte damit das bisher beste Ergebnis. «Keiner hätte gedacht, dass Paraguay es zur WM schaffen würde», sagte Alfaro nun mit Blick auf die Qualifikation für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.

Von Deutschland hält der Argentinier viel. «Gegen Deutschland zu spielen ist natürlich eine große Herausforderung, aber wir werden alles auf dem Platz geben», sagte Alfaro. «Wir spielen gegen einen schwierigen Gegner – einen, von dem ich glaube, dass sie zu den Favoriten für die Weltmeisterschaft gehören.»