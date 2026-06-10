104 Spiele, 48 Teams, Musikstars auf der Bühne - die größte WM der Geschichte beginnt. Doch vor der Eröffnung in Mexiko gibt es Sorgen.

Mexiko-Stadt (dpa) – Im legendären Aztekenstadion von Mexiko-Stadt wird am Donnerstag (21.00 Uhr) die bislang größte Fußball-Weltmeisterschaft der Geschichte eröffnet. Die Partie von Mitgastgeber Mexiko gegen Südafrika ist das erste von 104 Spielen des XXL-Turniers. 48 statt wie zuletzt 32 Mannschaften sind bei dem sportlichen Mega-Event dabei, die USA und Kanada sind die weiteren Gastgeber. Vor dem Auftaktspiel gibt es in Mexiko-Stadt wegen heftiger Lehrerproteste Sorgen um die Sicherheit. Zudem drohen Unwetter.

Die Spiele des WM-Tages

21.00 Uhr (ZDF und MagentaTV): Mexiko – Südafrika – Zum dritten Mal nach 1970 und 1986 ist Mexiko Gastgeber einer WM. In der Gruppe A ist das Team von Trainer Javier Aguirre Favorit. Südafrika kehrt 16 Jahre nach dem Heimturnier zurück auf die größte Bühne des Fußballs.

Was passiert sonst noch?

90 Minuten vor dem Anpfiff der Partie in Mexiko soll die große Eröffnungsshow starten. Popstar Shakira wird gemeinsam mit Co-Sänger Burna Boy den offiziellen WM-Song «Dai Dai» erstmals live aufführen. Künstler wie Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs und Alejandro Fernández werden ebenfalls auftreten. Die FIFA kündigte eine «Feier von Fußball, Musik und Kultur» an.