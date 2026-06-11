Nach der Show ist vor der Show: Nach Mexiko zelebrieren auch die WM-Gastgeber Kanada und USA ihr erstes Turnierspiel mit einem aufwendigen Vorprogramm. Jetzt geht die WM richtig los.

Los Angeles/Toronto (dpa) – Nach dem Eröffnungsspiel mit Mexiko im legendären Aztekenstadion steigen bei der Fußball-Weltmeisterschaft auch die beiden anderen Gastgeber ins XXL-Turnier ein. Kanada hofft auf einen Auftaktsieg gegen die Bosnier, das US-Team gegen Paraguay. Bei der Eröffnungsfeier in Toronto treten unter anderem Michael Bublé und Alessia Cara auf. Für die Show in Los Angeles ist Superstar Katy Perry angekündigt.

Die Spiele des WM-Tages

4.00 Uhr (MagentaTV): Südkorea – Tschechien – die Tschechen haben einige bekannte Gesichter aus der Bundesliga dabei, allen voran Torjäger Patrik Schick. Erstmals seit 2006 spielen sie wieder eine WM. Die Mannschaft aus Südkorea, 2002 als Co-Gastgeber Halbfinalist, kommt mit ihrem Top-Routinier Son Heung-min.

21.00 Uhr (ARD und MagentaTV): Kanada – Bosnien-Herzegowina – beim dritten WM-Auftritt nach 1986 und 2022 wollen die Nordamerikaner erstmals die Vorrunde überstehen. Das kleine Balkan-Land Bosnien-Herzegowina hatte auf dem Weg zur zweiten WM-Teilnahme sensationell Italien aus dem Weg geräumt und setzt auf den 40 Jahre alte Kapitän Edin Dzeko von Schalke 04.

Was passiert sonst noch?

Der Countdown zum Curaçao-Spiel läuft: Im deutschen Quartier in Winston-Salem stehen noch einmal Training und Pressekonferenz an, bevor es am Tag danach zur Auftaktpartie (Sonntag (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV) nach Houston gegen den Turnier-Neuling geht.