Zaltko Dalic führte Kroatien bei der WM 2018 ins Finale und vier Jahre später bei der WM in Katar zum dritten Platz. Über mögliche Nachfolger des Erfolgstrainers wird bereits spekuliert.

Zagreb (dpa) – Zlatko Dalic tritt nach neun Jahren als Trainer der kroatischen Fußball-Nationalmannschaft zurück. Das gab der kroatische Fußball-Verband wenige Tage nach dem Ausscheiden im Sechzehntelfinale der WM in den USA, Mexiko und Kanada in einer Mitteilung bekannt.

«Trainer, vielen Dank für alles – die Siege, die Erfolge, die Qualifikationen, die Medaillen, den Zusammenhalt, den Respekt und Ihr unerschütterliches Engagement, für Kroatien zu kämpfen, sowohl auf als auch abseits des Spielfelds», schrieb der kroatische Verband in einer Mitteilung.

Dalic hatte den kroatischen Fußball in seiner Amtszeit zur erfolgreichsten Ära seiner Geschichte geführt. 2018 erreichten die Kroaten unter Dalic das WM-Finale in Russland und verloren dieses mit 2:4 gegen Frankreich. Vier Jahre später in Katar wurde Kroatien WM-Dritter, im Spiel um Platz drei besiegte das Team von Dalic Marokko mit 2:1. 2023 verloren Dalic und Kroatien das Finale der Nations League im Elfmeterschießen gegen Spanien. Bei der aktuellen WM war Kroatien im Sechzehntelfinale gegen Portugal ausgeschieden.

Medienberichten zufolge hatte Dalic bereits vor der WM ein millionenschweres Angebot aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erhalten. Als mögliche Nachfolger werden Ivica Olic und Slaven Bilic gehandelt.