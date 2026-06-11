Ganz Curaçao freut sich auf das Duell mit Deutschland bei der Fußball-WM. Bei einem Spieler des Außenseiters ist die Vorfreude besonders groß.

Boca Raton (dpa) – Die Rückkehr von Manuel Neuer ins Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft war nicht unumstritten. Doch ausgerechnet der Torwart von Deutschlands Auftaktgegner Curaçao hat sich riesig über die Rückkehr des 40 Jahre alten Keepers gefreut.

«Ich habe gehofft, dass er zurückkommt, weil er eines meiner großen Vorbilder ist», sagte Eloy Room der Deutschen Presse-Agentur. «Er ist ein sehr moderner Torwart, er hat das Torwartspiel verändert. Er ist in allen Bereichen gut. Das macht ihn zu einem der besten Torhüter aller Zeiten», sagte Room.

«Für uns wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn jemand anderes im Tor stünde. Aber ich freue mich sehr auf das Duell mit Manuel Neuer», sagte der Torhüter von Miami FC. Und geht er nach dem Spiel auf Trikot-Jagd? «Ich denke, Neuer will mein Trikot», sagte der 37-Jährige mit einem Lachen. «Nein, sein Shirt zu bekommen, wäre die Krönung.»

Curaçao klarer Außenseiter

Die DFB-Elf trifft am Sonntag (19.00 Uhr/MEZ) in Houston auf Curaçao. Weitere Gegner in der Gruppe E sind die Elfenbeinküste und Ecuador.

Curaçao hat sich als bislang kleinstes Land überhaupt für eine Fußball-WM qualifiziert. «Dass wir bei der WM dabei sind, ist etwas ganz Besonderes», sagte Room. «Deutschland hat eine gute Mannschaft. Aber wenn du auf der größten Bühne spielen willst, dann musst du auch gegen die Größten bestehen.»