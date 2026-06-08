Curaçao ist das kleinste Land, das sich bislang für eine Fußball-WM qualifiziert hat. Gleich zum Auftakt wartet Deutschland. Den Trainer freut das.

Boca Raton (dpa) – Curaçaos Trainer-Veteran Dick Advocaat freut sich auf das erste Gruppenspiel bei der Fußball-WM gegen Deutschland. «Dass es gleich zu Beginn gegen Deutschland geht, ist doch fantastisch», sagte der 78 Jahre alte Niederländer im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Da wissen wir gleich, wo wir stehen. Du musst ohnehin gegen sie spielen und da kannst du besser gleich am Anfang gegen sie spielen.»

Die DFB-Elf und das Team von der kleinen Karibikinsel treffen am Sonntag (19.00 Uhr MESZ, ARD/MagentaTV) in Houston aufeinander. Weitere Gegner in der Gruppe E sind die Elfenbeinküste am 20. Juni und zum Vorrundenabschluss Ecuador am 25. Juni.

Deutschland für Advocaat Mitfavorit

Advocaat, der in der Saison 2004/2005 ein halbes Jahr als Trainer von Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga tätig war, hat großen Respekt vor der deutschen Mannschaft. «Deutschland ist natürlich klarer Favorit in der Gruppe. Sie sind noch immer ein großes Fußballland.»

Deshalb zählt er das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auch zu den Kandidaten auf den WM-Titel. «Spanien, Frankreich, Deutschland und die Niederlande sind meine Favoriten», sagte Advocaat.

Verständnis für Neuer-Rückkehr

Dass Nagelsmann im deutschen Tor wieder auf den 40 Jahre alten Manuel Neuer setzt, kann Advocaat sehr gut verstehen. «Für einen Torwart spielt das Alter nicht so eine große Rolle. Er hat auch schon einiges mitgemacht, hatte schon einige Verletzungen. Aber er ist immer noch ein Weltklasse-Torwart, das hat er zuletzt in der Champions League gegen Real Madrid wieder bewiesen.»