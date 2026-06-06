Bayern-Profi Alphonso Davies fehlt Kanada auch bei der WM-Generalprobe. Das Ergebnis lässt Luft nach oben für die Endrunde.

Montreal (dpa) – Co-Gastgeber Kanada ist ohne seinen verletzten Kapitän Alphonso Davies im letzten Test vor der Fußball-Weltmeisterschaft daheim nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Irland hinausgekommen. Bayern-Profi Davies fehlte den Gastgebern weiterhin wegen einer Oberschenkelblessur. Der linke Außenverteidiger hatte sich beim Halbfinal-Aus der Münchner gegen Paris Saint-Germain in der Champions League verletzt.

Bei der WM-Generalprobe in Montreal gingen die Kanadier in der 24. Minute durch ein Eigentor von Jake O’Brien im Anschluss an einen Eckball in Führung. Chiedozie Ogbene glich nach einer Stunde für die Iren aus, die nicht für die WM qualifiziert sind. Ogbene traf per Nachschuss nach einem Foulelfmeter von Troy Parrott, den Torhüter Maxime Crépeau noch pariert hatte. Crépeau verhinderte in der Schlussphase den möglichen Siegtreffer der Gäste.

Kanada trifft in der Gruppe B auf Bosnien-Herzegowina, die Schweiz und Außenseiter Katar. Die Mannschaft des früheren Bundesliga-Trainers Jesse Marsch startet am 12. Juni in Toronto gegen Bosnien-Herzegowina ins Turnier. Wann Davies den Gastgebern zur Verfügung steht, ist unklar.