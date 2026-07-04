Dortmunds Julian Ryerson kann gegen die Seleção voraussichtlich spielen. Eine gute Nachricht für die Norweger - wartet auf dieser Außenbahn doch ein ganz besonders starker Brasilianer.

East Rutherford (dpa) – Norwegen kann im Achtelfinale der Fußball-WM gegen Brasilien wohl wieder auf Außenverteidiger Julian Ryerson von Borussia Dortmund zurückgreifen. «Er hat die letzten zwei Tage wie die anderen trainiert», sagte Coach Stale Solbakken vor der Partie am Sonntag (22.00 Uhr/MagentaTV) in East Rutherford. Der 28-Jährige sei schmerzfrei. Er habe aber nicht so viel Kraft wie die Teamkollegen, schränkte Solbakken ein.

Die rechte Defensivseite der Norweger dürfte gegen den Rekordweltmeister besonders gefordert sein. Immerhin greift Brasiliens Superstar Vinícius Júnior bevorzugt über diesen Flügel an. Der Stürmer von Real Madrid mache bislang einen starken Eindruck bei diesem Turnier, sagte Solbakken.

Brasilien nicht mehr der Favorit von einst

Ryerson war im zweiten Gruppenspiel gegen Senegal (3:2) früh wegen einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt worden und konnte seitdem nicht mehr spielen. Marcus Pedersen, der den BVB-Profi normalerweise vertritt, hustete laut Solbakken zuletzt etwas. Der 25-Jährige sei allerdings nicht krank.

Norwegen hofft gegen Brasilien auf den ersten WM-Viertelfinal-Einzug seiner Historie. Die Südamerikaner seien favorisiert, meinte Solbakken. Jedoch nicht mehr ganz so favorisiert wie noch vor ein paar Jahren. Dennoch brauche sein Team die bestmögliche Leistung, um gegen die Seleção eine Chance zu haben.