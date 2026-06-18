Philadelphia (dpa) – Der angeschlagene Altstar Neymar wird der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft auch in ihrem zweiten Gruppenspiel bei der WM nicht zur Verfügung stehen. Statt mit dem Team zur Partie gegen Haiti nach Philadelphia zu reisen, werde der 34-Jährige weiter im Trainingscamp in New Jersey an seinem Comeback arbeiten, teilte der Verband mit. Die Seleção kam zum Auftakt nicht über ein 1:1 gegen Marokko hinaus, gegen Außenseiter Haiti ist sie am Samstag (2.30 Uhr/ARD und MagentaTV) aber klar favorisiert.

Neymar hat wegen einer Wadenverletzung schon seit gut einem Monat kein Pflichtspiel mehr bestritten. Diese Woche konnte er immerhin wieder auf dem Rasen trainieren – phasenweise mit Ball, kurzzeitig sogar im Kreise seiner Teamkollegen. Der frühere Weltklasse-Stürmer befinde sich in der «letzten Phase seiner Genesung», teilten die Brasilianer mit. Beim ersten WM-Spiel gegen Marokko hatte Neymar zumindest an der Seitenlinie mitgefiebert.