Trotz des mauen WM-Starts ist die Begeisterung für Brasiliens Nationalteam groß. Trainer Carlo Ancelotti ist von einer Leistungssteigerung überzeugt. Er spricht über den Druck, der auf ihm lastet.

Philadelphia (dpa) – Trainer Carlo Ancelotti ist überzeugt, dass sich die brasilianische Nationalmannschaft in ihrem zweiten Gruppenspiel bei der Fußball-WM stärker präsentieren wird als beim mauen Auftakt. «Wir können das Team verbessern und wir werden das Team verbessern», sagte der 67-Jährige vor der Partie gegen den krassen Außenseiter Haiti am Samstag (2.30 Uhr/ARD und MagentaTV) in Philadelphia. Womöglich werde es auch Änderungen in der Startelf geben, so der Italiener. Große Umstellungen plant er aber wohl nicht.

Brasilien war zum Auftakt nicht über ein 1:1 gegen Marokko hinausgekommen. Der Afrikameister wird beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko allerdings auch hoch gehandelt. Zudem mache es etwas mit seinen Spielern, das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen, meinte Ancelotti. Das Wichtigste sei nun, widerstandsfähig zu sein, erklärte der erfahrene Coach der Seleção.

Trainer von Brasilien? Ein «Privileg»

Er selbst könne mit dem Druck umgehen, sagte Ancelotti angesprochen auf die Kritik in der Heimat, die es nach der ersten Partie gegeben hatte. Es sei für ihn ein «Privileg», Trainer des brasilianischen Nationalteams zu sein.

Bei ihrer Ankunft am Mannschaftshotel in Philadelphia waren die Brasilianer zuvor euphorisch empfangen worden. Hunderte Fans in Trikots und mit Fahnen feierten die Spieler, von denen einige auch Autogramme gaben und Fotowünsche erfüllten. Der Andrang war so groß, dass die Polizei nach und nach weitere Absperrgitter in den Straßen rund um das Hotel aufbauen musste.