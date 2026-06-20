Brasiliens Offensiv-Ass muss gegen Haiti angeschlagen raus. Nun gibt es eine Diagnose. Der Profi des FC Barcelona muss erst mal aussetzen.

Philadelphia (dpa) – Offensivstar Raphinha hat sich beim 3:0-Sieg der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Haiti am Oberschenkel verletzt. Wie lange er ausfällt, ist offen. Die Seleção trifft in ihrem letzten Gruppenspiel am Donnerstag (0.00 Uhr/MagentaTV) in Miami auf Schottland.

Untersuchungen hätten bestätigt, dass Raphinha «eine Muskelverletzung an der Rückseite des rechten Oberschenkels» erlitten hat, teilte der brasilianische Verband mit. Der 29-Jährige werde ein «intensives Behandlungsprogramm» absolvieren. Ziel sei, dass er so schnell wie möglich wieder einsatzbereit ist.

Kurz vor der Pause ausgewechselt

Raphinha war beim Sieg gegen Haiti, dem ersten des Rekordweltmeisters im laufenden Turnier, kurz vor der Pause ausgewechselt worden. Nach dem Spiel winkte der Profi des FC Barcelona mit gequälter Miene ins Publikum.

Sollte Raphinha länger ausfallen, wäre es ein herber Verlust für die Brasilianer bei ihrer ohnehin schon so kniffligen Titelmission. Immerhin steht aber der zuletzt angeschlagene Altstar Neymar nach Aussage von Trainer Carlo Ancelotti beim Vorrundenabschluss gegen Schottland wohl wieder zur Verfügung.