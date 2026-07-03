Kanada erlebt eine historische WM. Auch eine besondere Nachricht könnte damit zu tun haben. Trainer Jesse Marsch warnt vor Achtelfinal-Gegner Marokko.

Houston (dpa) – Kanadas Fußballer lassen sich bei ihrem kleinen WM-Märchen auch von den Worten einer Basketball-Legende inspirieren. Steve Nash, einst Mitspieler des deutschen Superstars Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profiliga NBA, habe dem Team vor rund zehn Tagen eine Botschaft zukommen lassen, berichtete Nationaltrainer Jesse Marsch.

Es gehe um die «Balance zwischen Anspannung und Unbekümmertheit», habe Nash dem Co-Gastgeber dieser WM mit auf den Weg gegeben. «Wir spielen diszipliniert und organisiert – und das über die gesamten 90 Minuten», sagte Marsch. «Aber wir zeigen dabei unsere Qualität, haben Spaß und genießen es, so zu sein, wie wir sind.» Je weiter man im Turnier komme und je schwieriger die Gegner würden, desto wichtiger sei das, meinte der 52-Jährige weiter.

Marokko? «Keinerlei Schwächen»

Kanada eröffnet mit dem Spiel gegen Marokko am Samstag (19.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Houston die Achtelfinals. Die Nordafrikaner hätten eine Mannschaft mit «unglaublichem individuellem Talent», sagte Marsch, der früher Trainer bei RB Leipzig war. Sie seien gut organisiert und hätten «keinerlei Schwächen». Dennoch freue man sich auf diese «riesige Herausforderung».

Die Kanadier haben erstmals bei einer WM die Vorrunde überstanden und mit dem 1:0 gegen Südafrika im Sechzehntelfinale nun auch ihr erstes K.o.-Spiel gewonnen. Bereits 2022 in Katar trafen sie in der Gruppenphase auf Marokko und verloren mit 1:2. Die Nordafrikaner wurden in der Folge WM-Vierter.