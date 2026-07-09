Vor acht Jahren war Belgien gegen Brasilien im WM-Viertelfinale klarer Außenseiter und kam trotzdem ins Halbfinale. Darauf verweist Thibaut Courtois vor dem Duell mit Spanien. Den Gegner kennt er gut.

Carson (dpa) – Belgiens Nationalelf geht mit Selbstbewusstsein ins Viertelfinale der Fußballweltmeisterschaft gegen den großen Favoriten Spanien. Zwei Tage vor dem Duell in Los Angeles erinnerte Torwart Thibaut Courtois an den unerwarteten Sieg vor acht Jahren gegen Brasilien, als ein 2:1 im WM-Viertelfinale den ersten Einzug ins Halbfinale nach 32 Jahren ermöglichte. «Die waren favorisiert und vielleicht hatten sie individuell mehr Qualität», sagte der Keeper von Real Madrid über Parallelen zum nächsten Spiel. «Aber ich habe das Gefühl, wir sind jetzt ein großartiges Team, und wir kämpfen.»

Courtois erinnerte an das knappe Weiterkommen gegen Senegal im Sechzehntelfinale vergangene Woche, als Belgien einen 0:2-Rückstand noch drehte. «Das hat unsere Fähigkeiten gezeigt, bis zum Ende an uns zu glauben, und das ist eine Stärke bei einer Weltmeisterschaft. Das Wichtigste ist, Spiele zu gewinnen. Es ist schön, wenn man auch gut spielt, aber das Wichtigste ist zu gewinnen und das haben wir getan», sagte er. Spanien hat als einziges Team bei der WM noch gar kein Gegentor kassiert.

Im Achtelfinale gegen die USA gab es dann ein souveränes 4:1 für Belgien, trotz der Aufregung um den gegnerischen Stürmer Folarin Balogun, dessen Rot-Sperre die FIFA nach einem Anruf von US-Präsident Donald Trump unerwartet zur Bewährung ausgesetzt hatte. Auseinandersetzungen mit dem Fußballweltverband ging der belgische Verband dann auch nach dem Sieg nicht aus dem Weg – so entschieden die Belgier, dass das zugewiesene Trainingsgelände der Loyola-Marymount-Universität nicht ihren Ansprüchen genügte. Stattdessen gab es am Mittwoch eine Einheit auf dem Gelände des MLS-Clubs Los Angeles Galaxy.