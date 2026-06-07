Hin und zurück am selben Tag: Irans Nationalspieler werden sich laut einem iranischen Diplomaten nur kurz in den USA aufhalten dürfen. Das Team ist inzwischen in Mexiko gelandet.

Tijuana (dpa) - Die Nationalspieler des Irans werden nach Angaben des iranischen Botschafters in Mexiko nur an den Spieltagen für ihre WM-Partien in die USA einreisen dürfen. Noch am selben Tag müssten sie die Vereinigten Staaten wieder verlassen und in ihr Quartier im Nachbarland Mexiko zurückkehren, sagte Botschafter Abolfazl Pasandideh, wie Medien in der mexikanischen Stadt Tijuana berichteten.

Team in Mexiko angekommen

Bei der Einreise nach Mexiko gab es am Sonntag keine Probleme, wie der Verband mitteilte. Das Team erreichte kurz nach 5.00 Uhr morgens (Ortszeit) die direkt an der Grenze zu den USA liegende Stadt Tijuana. Der Bus hielt kurz am Eingang des Flughafens, wo etwa 20 iranische Fans Fahnen schwenkten.

Insgesamt 15 Funktionäre des iranischen Fußball-Verbandes hätten bislang kein Visum für die Einreise in die USA zur am Donnerstag beginnenden WM erhalten, sagte der Botschafter vor Journalisten in Tijuana laut der spanischen Übersetzung eines Dolmetschers. Man hoffe jedoch, dass sie noch vor dem ersten Spiel des Irans ein Visum erhalten. Zu ihnen zählt laut iranischen Medien auch Verbandspräsident Mehdi Tadsch.

Iran will sich an die FIFA wenden

Tadsch warf den USA Boshaftigkeit vor. Man wisse nicht, «welche weiteren Schandtaten die Amerikaner am Flughafen noch begehen werden», sagte er laut der iranischen Nachrichtenagentur Isna. Der Iran werde deshalb Protest beim Fußball-Weltverband FIFA einlegen, betonte der Verbandschef.

Der Iran befindet sich seit Ende Februar in einem militärischen Konflikt mit den USA. Die Einreise der Nationalmannschaft in die Vereinigten Staaten hatte deshalb für Diskussionen gesorgt. Ende Mai erklärte der iranische Verband, sein Trainingslager aus dem US-Bundesstaat Arizona ins südlich von San Diego gelegene Tijuana zu verlegen.

Die iranische Auswahl trifft jeweils in Los Angeles am 16. Juni (3.00 Uhr MESZ) auf Neuseeland sowie am 21. Juni (21.00 Uhr MESZ) auf Belgien. Das dritte Vorrundenspiel findet am 27. Juni (5.00 Uhr MESZ) in Seattle gegen Ägypten statt.